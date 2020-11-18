Ново-Огарево, Московская область, , 16:12 — REGNUM Правительство России направило средства регионам в объёме 5 млрд рублей на обеспечение бесплатным лекарственным обслуживанием граждан, которые проходят лечение от коронавируса на дому, но эти средства осваиваются медленно. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Использование регионами перечисленных средств идёт медленно. Что абсолютно непозволительно. Это непозволительно в любой ситуации, а тем более сейчас», — заявил Путин.

«Уважаемые коллеги, обращаюсь опять к руководителям регионов Российской Федерации, необходимо принять исчерпывающие меры по обеспечению граждан лекарствами при амбулаторном лечении, а правительству — поручаю проанализировать положение дел в каждом субъекте Федерации. При необходимости — направить дополнительные ресурсы туда, где средств действительно не хватает в связи с ростом числа пациентов, получающих лечение на дому», — подчеркнул он.