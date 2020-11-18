Киев, , 16:16 — REGNUM Большую часть денег из украинского фонда по борьбе с пандемией потратили не на медицину. Об этом заявил бывший советник президента Украины Игорь Уманский.

По его словам, за 10 месяцев 2020 года из фонда было потрачено около 40 млрд гривен или свыше $1,4 млрд. Большая часть этих денег ушла на направления, не связанные с медициной.

«Еще есть время избежать экономического, как следствие, социального и, как следствие, политического апокалипсиса… есть 26 млрд грн (около $925 млн — ИА REGNUM) неиспользованных средств «ковидного» фонда, и их нужно немедленно направить на финансирование медицинской инфраструктуры, обеспечение зарплаты работникам, соответствующих средств защиты, оборудования, тестов», — подчеркнул Уманский.

Он также рассказал о том, что до конца года Украина может не профинансировать государственные расходы на сумму около 100 млрд гривен или более $3,5 млрд.

«Есть большой соблазн включить печатный станок и перенести этот коллапс, который может ожидать бюджетную систему, на небольшой срок. Но этот подход слишком опасен», — заявил экс-чиновник.

По его словам, дополнительная эмиссия денег грозит утратой стабильности финансово-экономической системы Украины.

Как ранее сообщила пресс-служба министерства финансов Украины, из почти 40 млрд гривен, взятых из фонда по борьбе с пандемией, на медицину было потрачено лишь 17%.

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