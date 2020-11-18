Ново-Огарево, Московская область, , 16:07 — REGNUM Учащиеся в медицинских учебных учреждениях, которые в настоящее время принимают участие в оказании помощи больным, должны получить дополнительные выплаты до конца 2020 года. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом.

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«Студенты-медики, которых привлекают в медучреждения — это в том числе позволило высвободить опытных специалистов для работы в «красных зонах». Таких студентов, которые действительно могут работать и могут делать это эффективно, нужно обязательно поощрять», — заявил Путин.

«Я предлагаю — знаю, что в правительстве это прорабатывалось также — предусмотреть дополнительную выплату на период до конца 2020 года для учащихся медицинских учебных заведений, которые не трудоустроены в поликлиниках и больницах, но в рамках своей практической подготовки принимают участие в оказании помощи больным», — указал он.

По его словам, такая мера должна быть предусмотрена для студентов вузов, ординаторов, аспирантов по медицинской специальности в размере 10 тыс. рублей в месяц, а для студентов медучилищ — 7 тыс. рублей в месяц.