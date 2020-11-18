Ново-Огарево, Московская область, , 16:00 — REGNUM Статистика о заболеваемости коронавирусом нового типа должна вестись добросовестно. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Не нужно пытаться приукрашивать ситуацию — это абсолютно недопустимо, делать вывод, что всё нормально», — заявил Путин.

«Благостные отчёты, замалчивания — никому не нужны. Ни здесь, в центре, ни на местах», — подчеркнул он.