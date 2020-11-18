Тбилиси, , 16:14 — REGNUM Лидеры оппозиционных партий Грузии «Единое национальное движение», «Стратегия Строителя», «Лело для Грузии», «Гирчи» и «Европейская Грузия» подписали совместное заявление, в котором сообщили, что приняли предложение исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе провести дебаты об итогах выборов в парламент страны. Об этом 18 ноября сообщает телеканал Formula News.

Представители оппозиционных партий, которые проводят акции протеста, заявляют, что выборы в стране были «сфальсифицированы» и «украдены». Кобахидзе в эфире телеканала «Рустави 2» предложил обсудить данные обвинения в прямом эфире.

«Ираклий Кобахидзе хочет провести дебаты на «Рустави 2», телеканале с проправительственной редакционной политикой, — говорится в совместном заявлении представителей оппозиции. — Мы не считаем, что это должно происходить только на проправительственном канале».

Авторы обращения выдвинули условие, что дебаты должны пройти с участием всех национальных телекомпаний Грузии в формате, в котором журналисты разных взглядов получат возможность задать вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшем 31 октября голосовании на выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила правящая партия «Грузинская мечта». Представители оппозиционных партий не признали итоги голосования и отказались входить в парламент.

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