Ново-Огарево, Московская область, , 15:58 — REGNUM Главы регионов России должны эффективно использовать представленные широкие полномочия. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Количество новых случаев выявления болезни растёт — мы это видим по цифрам. И, к сожалению, растёт число тяжёлых осложнений. Самое тревожное — повышается уровень смертности», — заявил Путин.

Относительно низкие показатели заболеваемости в отдельных регионах не должны успокаивать — это может вызывать вопросы к качеству диагностики и своевременному выявлению болезни.

«Я просил бы коллег и в правительстве, и в субъектах федерации сфокусироваться на этом самое пристальное внимание. Хочу обратиться к главам регионов: уважаемые коллеги, вы получили широкие полномочия для реализации мер по борьбе с эпидемией. И эту личную ответственность за принятые, надеюсь, принятые вовремя, решения — и, к сожалению, непринятые иногда — эту личную ответственность никто не снимал», — указал президент.