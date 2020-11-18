Багдад, , 15:57 — REGNUM Сегодня, 18 ноября, возобновил работу пограничный переход с Саудовской Аравией в районе города Арар, который был закрыт на протяжении 30 лет. Об этом сообщили в управлении пограничных потов Ирака, передаёт новостной канал Al Arabiya.

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На официальной церемонии саудовскую сторону представляли посол Саудовской Аравии в Ираке и ряд правительственных чиновников, со стороны Ирака присутствовалминистр внутренних дел Осман аль-Ганеми, а также руководства пограничной комиссии.

Власти заявили, что сегодня через КПП Арар в Ирак прибудут 15 автобусов из Саудовской Аравии с медицинской помощью. Уточняется, что Арар будет открыт как для провоза товаров, так и для передвижения людей впервые с 1990 года, когда Эр-Рияд и Багдад разорвали дипломатические отношения после вторжения Ирака в Кувейт.

Напомним, контрольно-пропускной пункт на границе Ирака и Саудовской Аварии был закрыт в 1990 году во время войны в Персидском заливе и вновь открыт в 2013 году, но частично. Его открывали раз в год, чтобы пропустить иракских паломников, желающих совершить хадж. Однако после того, как террористическая организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установило контроль над западным и северным Ираком шесть лет назад.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года власти Ирака и Саудовской Аравии договорились об открытии пограничного пункта Арар. Целью возобновления работы контрольно-пропускного пункта тогда называлась стимуляция торговли и туризма между двумя странами.