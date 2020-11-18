Москва, , 15:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин поправил министра здравоохранения Михаила Мурашко в применении термина «управление пациентами». Об этом глава государства заявил 18 ноября на совещании по ситуации с коронавирусом.

«Пациентами не надо управлять, пациентов надо лечить», — сказал Путин. Он уточнил, что слово «управление» уместно в отношении коечного фонда, системы лекарственного обеспечения, связи, тестирования, но не пациентов.

Глава государства призвал избавляться от терминов, которые не несут нужного содержания. «Иначе это может акценты неправильно расставить», — пояснил Путин.

Напомним, 18 ноября президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам борьбы с коронавирусом. Члены правительства представили текущую ситуацию с эпидемией.