Москва, , 16:04 — REGNUM Простых жителей РФ нельзя винить в ажиотажном спросе на лекарства от коронавирусной инфекции, и фармацевтическая отрасль страны должна быть готовой к такой ситуации. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства страны по ситуации с коронавирусом в РФ.

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"Что касается ажиотажного спроса: вчера еще никому ничего не нужно было, сегодня уже ничего нет. Мы все с вами знаем, что это возможно, и здесь нечего на людей какую-то вину перекладывать», — сказал российский лидер, комментируя доклад главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Также Путин отметил, что правительство страны должно быть готово к такой ситуации, хотя он понимает, что это непросто.

Кроме того, российский президент указал, что он надеется на возможности для увеличения производства, о которых рассказал в своем докладе глава Минпромторга, и попросил Мантурова в самом скором времени вернуться к возможности производителей увеличить производство легкового медицинского автотранспорта в необходимом объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в отдельных регионах России достаточно сложная.