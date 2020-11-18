Вильнюс, , 15:50 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда в рамках визита в Литву высказался по поводу скандала вокруг принятия бюджета ЕС на 2021−2027 годы. Об этом сообщает Onet.pl.

По мнению польского лидера, Варшава оправданно наложила вето на бюджет ЕС, потому что в нем предусмотрен механизм привязки распределения европейских средств между странами-членами с соблюдением верховенства закона в их внутренней политике. При этом, отсутствуют четкие механизмы, как определить уровень соблюдения верховенства закона в каждой стране. В Варшаве полагают, что новые правила позволят политизировать бюджет ЕС и использовать финансы с целью давления и шантажа.

«Правила распределения средств ЕС должны быть ясными, справедливыми и равными для всех. Распределению средств в ЕС, предусмотренному в новом проекте бюджета на 2021−2027 годы, не хватает четкости и справедливости», — заявил Дуда.

Напомним, 16 ноября Польша официально наложила вето на бюджет ЕС на 2021−2027 годы. Причиной стало принятие государствами-членами Союза постановления, связывающего выплату средств ЕС странам-членам с соблюдением их правительствами принципа верховенства закона. Венгрия и Польша не согласны с данным постановлением, воспринимают его как вмешательство Брюсселя во внутренние дела суверенных стран.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Еврокомиссии, главе Совета Европейского союза и канцлеру Германии, в котором указал, что «предлагаемый механизм санкций основан на расплывчатых юридических определениях, которые, в частности, создают возможности для политических злоупотреблений».