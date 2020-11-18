Ярославль, 18 ноября 2020, 15:42 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов считает эффективной работу мэра Ярославля Владимира Волкова. Об этом он сказал во время встречи с лидерами фракций Ярославской областной думы 17 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Волков
Владимир Волков
Yarregion.ru

Вопрос задал лидер коммунистов Александр Воробьев. Из глав местного самоуправления он упомянул Ярославский район, Переславль и Ярославль.

«Мэр города Ярославля. По оценке многих жителей — это самый слабый мэр, если образно сказать, корректно, который был в Ярославле за последнее десятилетие. Сегодня ставят вопрос об отставке. Вопрос к вам — спрос с тех, кто проваливает на важнейших участках работы на отдельных участках, он планируется?» — спросил председатель фракции КПРФ в Ярославской областной думе Александр Воробьев.

В ответе губернатор неожиданно вспомнил другого главу Ярославля — Евгения Урлашова, который отбывает наказание за взятку. Видимо, для сравнения с нынешними руководителями.

«Я бы не стал говорить, что они не справляются со своими обязанностями. Каждый из руководителей на данном посту несет ответственность перед людьми и перед руководством за ту работу, которую он исполняет. На сегодняшний момент всё, что касается мэра города Ярославля, я считаю, что он работу выполняет достаточно эффективно. Я вам скажу, что никто не вспоминает о том, что некоторые проблемы и в городе, и в регионе копились десятилетиями. Никто к ним не прикасался, считая, что они не решаемы. А когда вопросы сдвинулись с мертвой точки, это касается и строительства хирургического корпуса, строительства Добрынинского путепровода, начала работы по Карабулинской развязке, начинаются какие-то вопросы. До Владимира Михайловича Слепцов тоже неплохой мэр был, работал, трудился, сейчас нашёл себе место в Московской области. Про Урлашова не говорим, который сейчас отбывает наказание. Многое в городе поменялось в хорошую сторону», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Ранее губернатор заявлял, что мэр Ярославля работает «на твёрдую четвёрку». Между тем недавно в муниципалитете Ярославля депутаты-коммунисты заговорили о возможной отставке мэра. Но, судя по заявлению губернатора, позиции Владимира Волкова по-прежнему крепки.

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