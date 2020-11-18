Киев, , 15:43 — REGNUM В офисе президента Украины обсуждают кандидатуру того, кто сменит министра здравоохранения Украины Максима Степанова. Об этом сообщило издание Strana.ua 18 ноября со ссылкой на собственные источники.

По данным журналистов, вопрос об отставке самого министра уже якобы окончательно решён.

«Продолжают ходить упорные слухи о грядущей отставке министра здравоохранения Степанова и его замене на Виктора Ляшко (главного санитарного врача Украины — ИА REGNUM). Якобы решение Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский — ИА REGNUM) по этому поводу уже принял», — сказано в публикации.

Журналисты издания отметили, что Степанов может быть связан с группами влияния, за которыми стоит бизнесмен Игорь Коломойский, а Ляшко — с группами, которые связаны с бизнесменом Ринатом Ахметовым.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2020 года Степанов заявил, что не собирается уходить в отставку и тем самым реализовывать чьи-то мечты.

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