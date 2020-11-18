Варшава, , 15:38 — REGNUM Социологическая служба IBRiS провела исследование на предмет доверия польским политикам и государственным деятелем среди жителей Польши. По сравнению с результатами аналогичного опроса месяц назад в рейтинге доверия наметились существенные изменения. Об этом передает Onet.pl.

В лидеры данного рейтинга выбился премьер-министр Матеуш Моравецкий. Ему доверяют 41,3% опрошенных, что на 1,3% выше, чем было в октябре. Ранее возглавлявший рейтинг президент Анджей Дуда опустился на второе место с результатом в 41%. За последний месяц он потерял 1,3% доверия. Замкнул тройку лидеров глава движения «Польша 2050» Шимон Холовня с результатом 36,1% доверия среди опрошенных. По сравнению с результатами октября рейтинг политика снизился на 1,8%.

Из опроса также можно выяснить, какие политики вызывают наименьшее доверие у жителей Польши. Так, антирейтинг возглавил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, которому не доверяет 57,9% респондентов. Сразу за ним идет крайне правый польский политик, лидер партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак с результатом 56,7% тех, кто ему не доверяет. А тройку лидеров по недоверию замкнул министр юстиции Польши Збигнев Зёбро, которому не доверяют 55,9%.

Исследование было проведен 13−14 ноября с использованием метода телефонных и интернет-опросов. Исследуемая выборка составила 1100 взрослых жителей Польши.