Москва, , 15:42 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 19 ноября переговоры со спецпосланником Генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном в Москве. Об этом 18 ноября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В четверг в Москве состоятся переговоры Лаврова и Педерсена», — сообщила дипломат ТАСС.

При этом в прошлый раз Лавров и Педерсен встречались для переговоров в сентябре текущего года в Москве и в ходе них провели подробное обсуждение ситуации в Сирии, и в первую очередь — итоги очного заседания редакционной группы Конституционного комитета страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Сирии в результате ракетной атаки на объекты вблизи столицы страны Дамаска погибли не менее трёх военнослужащих и один был ранен.