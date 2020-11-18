Ново-Огарево, Московская область, , 15:35 — REGNUM 2700 транспортных средств не хватает системам здравоохранения в регионах России. Об этом 18 ноября заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом.

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«Да, эта цифра выверенная, и подтверждена нашими специалистами. Мы подтверждаем: 2700. А в восьми регионах требуется немедленное принятие решение по дополнительному транспорту», — заявил Мурашко.

«Для того, чтобы ускорить обслуживание вызовов, необходимо вести не только выезд на дом, но и с Роспотребнадзором отработаны правила по обработке автотранспорта при доставке непосредственно пациента в амбулаторный центр, чтобы провести в том числе более тщательное обследование и тестирование», — указал он.