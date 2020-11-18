Москва, , 15:34 — REGNUM Законопроект об электронных сертификатах на покупку средств реабилитации и лекарств (с 2023 года) для отдельных льготников Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Право на приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата возникает при наличии у гражданина правовых оснований на получение меры социальной защиты, социальной услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иной социальной гарантии, предоставляемой в натуральной форме за счет средств соответствующего бюджета и не исключает право на получение такой меры поддержки иным способом, установленным в соответствии с законодательством.

Право на приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата получают: инвалиды войны; участники Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий; военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 6-ти месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; лица, награжденные знаком «Жителю осажденного Севастополя»; лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда; инвалиды; дети-инвалиды; лица, подлежащие обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан.

Устанавливается, что на такие сертификаты можно приобрести технические средства реабилитации и услуги, предусмотренные законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», отдельные товары, работы, услуги в рамках медицинской, социальной и профессиональной реабилитации застрахованного лица в случае наступления страхового случая, а также рецептурные лекарственные препараты и медицинские изделия, кроме того — специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов.

Прописывается, что в случае, если стоимость единицы отдельного вида приобретаемых товара, работы, услуги превышает указанную предельную стоимость единицы отдельного вида товара, работы, услуги, потребитель вправе за счет собственных средств осуществить доплату до их фактической стоимости.

Использование электронного сертификата при оплате возможно картой «Мир», сведения о которой содержатся в электронном сертификате.