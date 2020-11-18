Киев, , 15:30 — REGNUM Короткого пути к членству в НАТО для Украины не существует. Об этом заявила директор Центра информации и документации Организации Североатлантического договора (НАТО) Винета Клейне в ходе круглого стола «Отношения Украина — НАТО в контексте устойчивого мира на Донбассе», сообщило 18 ноября информационное агентство УНИАН.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Конечно, нет короткого пути к членству в НАТО. И что касается реформ, Украина взяла на себя обязательства. Очень важно, чтобы они воплощались и выполнялись, и чтобы они давали результаты», — рассказала она.

Клейне напомнила, что возможное получение Украиной плана относительно членства (ПДЧ) в НАТО, не означает согласия на членство Украины в данной организации в будущем.

Чиновник также отметила, что её родной Латвии понадобилось десять лет упорной работы, чтобы приблизиться к членству в НАТО. По этой причине важно, чтобы украинские реформы в оборонной сфере продолжались, добавила она.

«Не должно быть, например, одного шага вперед и двух шагов назад», — заявила Винета Клейне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не нужно преувеличивать значимость ПДЧ для Украины.

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