Варшава, , 15:27 — REGNUM В среду, 18 ноября, мэр Варшавы Рафал Тшасковский представил кадровое изменение в мэрии, которое было вызвано отставкой вице-мэра Павла Рабея. Об этом передает Polskie Radio 24.

Как было объявлено, новым вице-мэром столицы станет Алдона Мачновская-Гура, которая пока будет координировать вопросы, связанные с культурой. Она также будет отвечать за социальную политику и жилищную сферу в Варшаве.

Бывший вице-мэр Варшавы Павел Рабей потерял свою должность две недели назад после того, как журналисты выяснили, что он уехал в отпуск за границу без ведома Тшасковского. Мэр Варшавы посчитал такое поведение безответственным и уволил своего заместителя.

Остальные вице-мэры города останутся на своих местах. Рената Казновская продолжит работать в качестве ответственной за образование и спорт, Михал Ольшевский будет управлять системой отходов, экономическим развитием, а также взаимодействием с европейскими фондами. Роберт Сошинский будет ответственным за сферу инфраструктуры и транспорта.