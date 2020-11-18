Подгорица, , 15:26 — REGNUM «Европейской комиссии известно об инцидентах, которые произошли в отношении мусульманского сообщества в Черногории после выборов, и мы ожидаем тщательного расследования этих случаев», — сказал TVCG еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Оливер Вархейи.

«Мы ожидаем тщательного расследования и юридических санкций за все нападения и любое насилие. Верховенство закона является одной из основных ценностей ЕС и важным элементом процесса вступления в ЕС», — сказал еврокомиссар, отвечая на вопрос депутатов европарламента, которые спросили его, известно ли комиссии об антимусульманской риторике в Черногории и нападениях на мусульманское сообщество, последовавшие за выборами.

Он заявил, что Черногория как страна-кандидат в члены ЕС должна эффективно защищать представителей национальных и религиозных меньшинств, что соответствует критериям главы 23.