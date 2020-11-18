Ново-Огарево, Московская область, , 15:22 — REGNUM Выражение «управление пациентами» в профессиональном лексиконе недопустимо. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом, комментируя доклад министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

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«Управлять надо коечным фондом, управлять системой лекарственного обеспечения, надо управлять системами связи, надо обеспечить своевременное тестирование, как я сказал уже, и так далее и так далее. А пациентов надо лечить», — заявил Путин.

«Я понимаю, что есть определённая профессиональная терминология, но надо избавляться от того, что не несёт в себе нужного нам содержания. Это может акценты неправильно расставить», — подчеркнул он.