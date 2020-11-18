Москва, , 15:17 — REGNUM Расположение и состав наблюдательных пунктов российских миротворцев в Нагорном Карабахе «с учетом обстановки» в регионе уточнило Минобороны России. Об этом 18 ноября сообщил на брифинге официальный представитель военного ведомства РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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«С учетом сложившейся обстановки командованием российского контингента уточнены положение и состав наблюдательных постов», — заявил он.

Также Конашенков указал в районе проведения операции миротворческого характера мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня будет вестись в круглосуточном режиме на 23 наблюдательных постах.

«В северной зоне ответственности выставлено 11 наблюдательных постов и 12 — в южной», — добавил официальный представитель минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в «операциях по обеспечению безопасности» армян и азербайджанцев в Нагорном Карабахе будут принимать участие Россия и Турция.