Москва, 18 ноября 2020, 15:17 — REGNUM Расположение и состав наблюдательных пунктов российских миротворцев в Нагорном Карабахе «с учетом обстановки» в регионе уточнило Минобороны России. Об этом 18 ноября сообщил на брифинге официальный представитель военного ведомства РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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«С учетом сложившейся обстановки командованием российского контингента уточнены положение и состав наблюдательных постов», — заявил он.
Также Конашенков указал в районе проведения операции миротворческого характера мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня будет вестись в круглосуточном режиме на 23 наблюдательных постах.
«В северной зоне ответственности выставлено 11 наблюдательных постов и 12 — в южной», — добавил официальный представитель минобороны РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в «операциях по обеспечению безопасности» армян и азербайджанцев в Нагорном Карабахе будут принимать участие Россия и Турция.