Берлин, , 15:10 — REGNUM В Берлине сотрудники полиции применили водомёты на демонстрации против карантинных мер, сообщает 18 ноября ТАСС.

Отмечается, что протестующие кидают в ответ петарды и бутылки.

Как сообщало ИА REGNUM, правительственный квартал в центре Берлина перекрыт из-за акции протеста против ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Бундестаг 18 ноября планирует принять в новой редакции закон об инфекционной защите населения. Он расширяет полномочия минздрава при возможном введении карантинных мер.

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