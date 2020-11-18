Нур-Султан, , 15:09 — REGNUM В Казахстане исполнили национальный план мероприятий по организации и проведению юбилея Конституции республики. Об этом 18 ноября заявил председатель Конституционного совета Кайрат Мами, сообщили в пресс-службе главы государства.

Глава совета встретился с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. Мами представил итоги мероприятий, посвященных 25-летию Конституции.

Токаев отметил, что в преддверии 30-летия независимости Казахстана государственные органы должны вникнуть в суть конституционных положений и руководствоваться ими в своей деятельности.

Отмети, День независимости в Казахстане отмечается 16 декабря. В 2020 году в республике отмечают 29-летие независимости.