Москва, , 15:05 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о возможности назначения административного наказания в размере менее минимального размера административного штрафа, установленного регионом, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Законопроект разработан в целях реализации постановления Конституционного суда РФ от 7 апреля 2020 года № 15-П, которым части 32 и 33 статьи 4.1 КоАП РФ были признаны не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой они в системе действующего правового регулирования исключают возможность назначения юрлицу административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, установленного законом субъекта РФ за совершение конкретного административного правонарушения.

Предлагается предусмотреть возможность назначения юрлицу административного наказания в размере менее минимального размера административного наказания, установленного санкцией соответствующей статьи (части статьи) закона субъекта РФ об административных правонарушениях.

Одновременно для обеспечения принципа равенства перед законом лиц, совершивших административные правонарушения, аналогичные изменения вносятся в отношении граждан и должностных лиц.

При этом минимальное пороговое значение административного штрафа, при котором возможно назначение штрафа ниже низшего предела, понижено для граждан с 10 тыс. до 5 тыс. рублей.

Например, в Москве сейчас нет возможности назначать штрафы ниже низшего предела, с принятием закона такая возможность появится.

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