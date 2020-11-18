Москва, , 14:58 — REGNUM Законопроект, уточняющий процедуру обжалования об отказе в регистрации кандидата на выборах, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Предусматривается, что в случае обжалования решения избирательной комиссии, комиссии референдума об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, об отказе в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам в вышестоящую избирательную комиссию административное исковое заявление может быть подано в течение пяти дней со дня принятия вышестоящей избирательной комиссией решения об оставлении жалобы без удовлетворения.

Также предлагается сократить с десяти до пяти дней срок на подачу в соответствующую избирательную комиссию жалобы на решение избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, об отказе в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, а также с десяти до семи дней срок, отведенный комиссии на рассмотрение такой жалобы.

Аналогичные изменения вносятся в отношении процедуры оспаривания решений окружных комиссий об отказе в регистрации кандидата в депутаты Государственной думы.

Предусматривается, что решение комиссии, принятое по жалобе на решение комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, об отказе в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, может быть обжаловано только в суде.