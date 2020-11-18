Оренбург, , 14:54 — REGNUM Руководитель Оренбургского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Вера Рындина подала заявление о сложении полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в реготделении.

В партии отметили, что с приходом Рындиной на пост руководителя работа переформатировалась. Был взят курс на обновление и омоложение кадров. На муниципальных выборах в сентябре 2020 года эсерам удалось добиться хороших результатов. Например, в Оренбурге прогнозировали, что кандидаты от «Справедливой России» наберут 4% голосов, по итогам у эсеров 11%.

«У Веры Рындиной, кроме партийной работы есть ряд бизнес-проектов, которые, безусловно, тоже отнимают немало сил и времени», — отметили в отделении партии.

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Сама Вера Рындина объяснила свою отставку внутрипартийными разногласиями. Помимо сложения полномочий председателя регионального отделения, Рындина выходит из партии «Справедливая Россия», сообщает orengrad.ru.

«К сожалению, к нему (решение сложить полномочия) привели внутренние разногласия в руководстве регионального отделения партии. Итогом стали низкие результаты на выборах в сентябре этого года. Из более чем 4-х тысяч муниципальных депутатских мест по области — «Справедливая Россия» получила всего 16! Я не собираюсь перекладывать ответственность за это на кого-либо. О том, что происходит в региональном отделении я докладывала руководству партии, и просила об отставке еще в августе до начала избирательной кампании. Но по просьбе центрального аппарата, осталась на период выборов. Поэтому для меня это было не сиюминутное решение», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство реготделениям партии Вера Рындина начала осуществлять в конце 2019 года, а в феврале 2020 года по итогам конференции стала председателем оренбургского отделения.

Стоит отметить, в июне 2019 года (после более пяти лет руководства) из-за внутрипартийных разногласий покинул пост председателя регионального отделения партии, а также вышел из рядов эсеров Владимир Фролов. В настоящее время он единственный, кто представляет партийную фракцию в Заксобрании региона, не являясь при этом членом «Справедливой России».

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