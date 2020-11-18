Ново-Огарево, Московская область, , 14:53 — REGNUM Регионы, оказавшиеся в наиболее тяжёлой ситуации на фоне эпидемии коронавируса, остро нуждаются в помощи. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом.

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«Кроме того, чтобы их напрягать и ругать, нужно, конечно, им ещё и помогать», — заявил Путин.

Речь идёт о семи регионах со сложной ситуацией, среди которых — Ивановская область, Республика Коми, Республика Мордовия, Пензенская область, Самарская область, Иркутская область и Омская область.

Кроме того, в трёх регионах сложилась ситуация критическая с загрузкой коечного фонда сверх 90%: это Чувашия, Севастополь, Орловская область.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, еженедельно и в рамках оперативного штаба, и в рамках селекторных совещаний и поездок в регионы, которые проводит Минздрав, ведётся работа с руководством соответствующих регионов.

«Другое дело, что, конечно — и это справедливо, — регионы страны балансируют между оказанием помощи больным с ковидом и сохранением объёмов плановой помощи по неинфекционным заболеваниям. Это очень сложный компромисс, который нужно вырабатывать», — отметила она.

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