Стокгольм, , 14:59 — REGNUM Министр образования Швеции Анна Экстрём заявила в ходе состоявшейся 18 ноября пресс-конференции, что ее ведомство не планирует закрывать старшие классы школ по всей стране. Однако в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавируса министр предоставила администрациям общеобразовательных учреждений автономию в вопросе перехода на дистанционное обучение. Об этом сообщила газета Expressen.

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»Я хочу, чтобы школы в Швеции оставались открытыми как можно дольше», — заявила Экстрём.

Напомним, что в течение весеннего семестра текущего года дистанционный формат обучения применялся с целью избежать загруженности общественного транспорта, когда ученики ехали на занятия и возвращались с них обратно домой. Однако теперь администрации школ самостоятельно смогут решать переводить ли учеников старших классов на дистанционное обучение или нет.

Министр также подчеркнула, что при составлении расписания школы могут задействовать для проведения занятий одни классы утром, а другие — в послеобеденное время. Продление учебного дня также упоминалось в качестве одной из мер по инфекционному контролю.

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