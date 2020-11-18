Москва, , 14:52 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о федеральной территории «Сириус» (Краснодарский край), передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября. Документ устанавливает правовые основы этой федеральной территории.

«Наследие Олимпиады — это не только воспоминания, очень хорошие, но и большой имущественный комплекс, который надо использовать», — отметил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Федеральной территорией «Сириус» признается имеющее общегосударственное стратегическое значение публично-правовое образование, в котором в целях обеспечения комплексного устойчивого социально-экономического и инновационного развития территории, повышения ее инвестиционной привлекательности, необходимости сохранения олимпийского спортивного, культурного и природного наследия, создания благоприятных условий для выявления, самореализации и развития талантов, реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации устанавливаются особенности организации публичной власти и осуществления экономической и иной деятельности, следует из документа.

Устанавливаются границы «Сириуса». Прописывается, что местное самоуправление в федеральной территории «Сириус» осуществляется проживающими на ее территории гражданами непосредственно в формах, предусмотренных законодательством РФ, а также через органы публичной власти федеральной территории «Сириус», если такие полномочия не переданы для осуществления органам местного самоуправления городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края.

В федеральной территории «Сириус» создается система органов публичной власти, состоящая из: Совета федеральной территории «Сириус» (представительный орган), главы федеральной территории «Сириус» (высшее должностное лицо), администрации федеральной территории «Сириус» (исполнительно-распорядительный орган); также могут создаваться иные органы публичной власти.

Законопроект принимается в рамках реализации новых положений Конституции.

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