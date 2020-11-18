Ново-Огарево, Московская область, , 14:44 — REGNUM Работа над внедрением вакцины от коронавируса в гражданский оборот идут быстрыми темпами. Об этом 18 ноября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом.

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«Также «Вектор», не дожидаясь пострегистрационных клинических исследований, начал наработку вакцины для введения её в гражданский оборот», — заявила Голикова.

«Мы ожидаем, что небольшие объёмы уже поступят до 10 декабря для того, чтобы прививать население Российской Федерации», — указала она.

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