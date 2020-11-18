Минск, , 14:43 — REGNUM Сегодня у Белоруссии под началом Александра Лукашенко может быть только два реальных «вектора»: на Россию и на Китай, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 18 ноября, комментируя высказывания президента Белоруссии.

Белорусский флаг Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Александр Лукашенко заявил, что в России «новые силы» ждут от Минска «одновекторной политики». Но для того, чтобы Белоруссия не придерживалась многовекторной политики, Россия должна предложить ей «нормальные условия», добавил он.

«Непонятно, о чём рассуждает Александр Лукашенко, о какой «многовекторности». Сегодня у Белоруссии под его началом может быть только два реальных «вектора»: на Россию и на Китай. Но исконную Белоруссию Китай не защитит, это может сделать только Россия.

Все заигрывания с Западом для Лукашенко закончились, и закончились печально. Так что что-то выторговать у России за отказ своего правительства от того, чего уже и быть-то не может, у президента Белоруссии не получится. И это тем более так, потому что Россия никогда не собиралась «покупать» Белоруссию.