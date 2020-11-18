Ново-Огарево, Московская область, , 14:41 — REGNUM Массовое производство вакцин от коронавируса вскоре будет запущено. Об этом 18 ноября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом.

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«На некоторых производственных площадках, которые вовлечены в эту работу, достигнуты очень неплохие результаты. И мы ждём существенного увеличения объёмов поступления в гражданский оборот», — заявила Голикова.

По её словам, в ноябре планируется выпустить в гражданский оборот 653 тыс. вакцин, в декабре — 2,2 млн.

В настоящее время выпущено 58 тыс. доз вакцины в гражданский оборот.

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