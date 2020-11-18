Кишинёв, , 14:40 — REGNUM Премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что не намерен покидать свой пост из-за избрания президентом Майи Санду. Об этом он сказал 18 ноября в интервью молдавскому телеканалу «N-4».

Он отметил, что подать в отставку в настоящий момент — это совершить безответственный поступок, хотя многие были бы рады такому развитию событий. Вряд ли жители Молдавии будут счастливы, начиная новый год без закона о бюджете и пакета законов, которые обсуждались с МВФ.

Молдавии нужна новая программа сотрудничества с МВФ, а без принятия этих документов в парламенте правительство не сможет её подписать. Судьба кабинета министров зависит от поддержки парламента. Заседание парламента намечено на 19 ноября для обсуждения предложений по бюджету.

Если же кабинет не получит парламентскую поддержку, придётся думать о дальнейших действиях. Однако если сотрудничество между ветвями власти в Молдавии продлить не удастся, страна пострадает, добавил Кику.

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