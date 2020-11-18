Кишинёв, , 14:39 — REGNUM Российские власти могут отказать Молдавии в предоставлении кредита в размере €200 млн, получение которого заблокировал Конституционный суд (КС) республики. Об этом 18 ноября заявил молдавский премьер-министр Ион Кику в интервью телеканалу N-4.

«Не исключаю, что мы не получим этих денег. И это станет проблемой, так как эти средства заложены в бюджет и нам надо будет найти выход из сложившейся ситуации, что будет сложно», — сказал премьер-министр Молдавии и добавил, что после решения молдавского КС он договорился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным о новых переговорах по поводу предоставления такого кредита.

«В сентябре мы отправили в Москву новый проект соглашения, исключив пункты, на которые указал КС», — отметил Кику.

При этом он уточнил, что ответ от России, который молдавская сторона все ещё ожидает, до сих пор не получен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что она планирует активизировать отношения республики с Евросоюзом.