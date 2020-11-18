Минск, , 14:31 — REGNUM «Национальным банком Республики Беларусь с целью ограничения рисков банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, способных повлиять на устойчивость функционирования банковской системы, определен перечень системно значимых банков на 2021 год», — сказано в распространённом 18 ноября заявлении госрегулятора.

В группу первой системной значимости отнесены ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», «Приорбанк» ОАО, ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Белинвестбанк».

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Ко второй группе системной значимости отнесены ЗАО «Альфа-Банк», ЗАО «Банк ВТБ» (Белоруссия), ЗАО «МТБанк», ОАО «Банк Дабрабыт», ОАО «Паритетбанк», ОАО «БНБ-Банк».

«Отнесение банков к числу системно значимых произведено на основании агрегированной оценки их системной значимости по таким показателям, как масштаб деятельности банка, его взаимосвязанность с банками-резидентами, значимость для экономики и взаимосвязанность с нерезидентами», — пояснили в банке.

Там отметили также, что системно значимым банкам в 2021 году «необходимо обеспечить соблюдение нормативов достаточности нормативного капитала, значение которых определяется с учетом буфера системной значимости». Им также следует сформировать комитет по вознаграждениям во главе с независимым директором.

Отметим, в состав системообразующих банков снова включён ОАО «Белгазпромбанк» — дочерняя компания российского Газпрома, ставшая жертвой рейдерского захвата белорусских силовиков. Александр Лукашенко назначил руководить чужой компанией экс-главу Нацбанка Белоруссии Надежду Ермакову, известную по шоковым девальвациям и другим особенностям деятельности, составившим ей не лучшее реноме.

Лукашенко также приказал арестовать членов правления «Белгазпромбанка» и Виктора Бабарико, весной ушедшего с должности председателя правления ради участия в президентских выборах. Спецслужбы Белоруссии заявили об огромном массиве конфиденциальной информации, обнаруженной в банковских ячейках.