Ново-Огарево, Московская область, , 14:30 — REGNUM Регионы должны более тщательно следовать рекомендациям по борьбе с коронавирусом. Об этом 18 ноября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом – все новости»

«Пользуясь сегодняшним совещанием, я ещё раз хочу обратиться к регионам страны, которые не реализовали в полной мере те ограничительные мероприятия, о которых я сейчас упомянула — принять требуемые меры и сделать в самое ближайшее время», — заявила Голикова.

Читайте ранее в этом сюжете: Голикова назвала залог успеха для борьбы с коронавирусом в регионах