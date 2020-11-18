Ново-Огарево, Московская область, , 14:25 — REGNUM Строгий контроль за исполнением ограничительных мер приводит к менее напряжённой эпидемиологической ситуации в регионах. Об этом 18 ноября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом.

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«В тех регионах, где введены ограничительные меры и обеспечен строгий контроль за их исполнением, мы отмечаем стабилизацию, либо постепенное стихание процесса распространения. Менее напряжённую ситуацию с занятостью коечного фонда», — заявила Голикова.

Там, где контроль недостаточен, «мы видим, в том числе, продолжающееся распространение новой коронавирусной инфекции», отметила она.

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