Ново-Огарево, Московская область, , 14:22 — REGNUM Ситуация с эпидемией коронавируса в России требует быстрых мер реагирования. Об этом 18 ноября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом.

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«На сегодняшний день в стране зарегистрирован 1 млн 991 тыс. случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией», — заявила Голикова.

За полтора месяцев суточные показатели заболеваемости в среднем по стране увеличился в 2,5 раза — с 6,1 случая до 15,3 случаев на 100 тыс. населения.

«Разброс значений суточного показателя заболеваемости колеблется от 1,8 на 100 тыс. населения в Республике Татарстан до 61,8 случая на 100 тыс. населения в Республике Карелия», — указала она.

«Несмотря на напряжённость ситуации, в целом в стране ситуация контролируемая, но требующая быстрых мер реагирования на те проблемы, которые возникают», — подчеркнула Голикова.