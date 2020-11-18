Москва, , 14:21 — REGNUM Законы о наказании за призывы и за отчуждение части территории РФ призваны сделать наказание соразмерным, считают в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Принятые изменения позволят обеспечить развитие важных конституционных положений о защите территориальной целостности нашей страны, а также сделают соразмерным наказание за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение ее территориальной целостности, отметил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Он обратил внимание на то, что за призывы к отчуждению вводится преюдиция, за действия предусмотрено уголовное наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Сегодня важно и своевременно принятие данных законопроектов, считает депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик («Единая Россия»).

«Приняв эти законы, мы сегодня не просто ставим крест на чьих-то попытках оспорить наши территории — мы ставим крест на том, что даже в информационном пространстве эти вопросы обсуждаться не должны. Россия может только прирастать территориями, другого быть не должно», — отметил парламентарий.

Госдума в итоговом третьем чтении приняла пакет законов, ужесточающих наказание за призывы к отчуждению территории РФ, за первое нарушение — административная ответственность, а за повторное — лишение свободы на срок до десяти лет.

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