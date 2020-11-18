Кишинёв, , 14:21 — REGNUM Молдавия надеется на дальнейшую помощь Вашингтона в преодолении экономического кризиса в республике. Об этом избранный президент Молдавии Майя Санду заявила в ходе встречи с послом США в Кишинёве Дереком Хоганом, на котором обсуждалась нынешняя ситуация в стране, говорится в сообщении партии «Действие и солидарность».

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Глава государства поблагодарила дипломата за твёрдую поддержку, оказываемую стране и гражданам Молдавии.

«Постоянная помощь США для Молдавии очень важна для граждан, которые считают, что у них есть надёжный партнер на их пути к созданию правового государства, повышению уровня жизни и соблюдению прав человека», — заявила Санду.

Майя Санду отметила, что граждане республики сильно пострадали от экономического и кризиса в области здравоохранения, и что преодоление этих кризисов является главным приоритетом, «в том числе путём сотрудничества с США».

Как сообщало ИА REGNUM, избранный президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что планирует активизировать отношения с Евросоюзом. Она хочет, чтобы у республики появилось как можно больше ресурсов после активизации взаимодействия в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. Для этого она обещает приложить все усилия. Глава гсоударства уточнила, что Молдавии нужна поддержка для развития населенных пунктов, чтобы повысить уровень жизни граждан.

Напомним, по итогам второго тура президентских выборов, который прошёл в Молдавии 15 ноября, победу с результатом 57,75% одержала глава проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Баллотировавшийся на второй срок действующий президент страны Игорь Додон заручился поддержкой 42,25% избирателей.

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