Душанбе, , 14:19 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон уволил директора агентства по контролю за наркотиками Шерхона Салимзода в связи с выходом на пенсию, сообщили в пресс-службе главы государства.

Агентство возглавил Хабибулло Саидзода. Рахмон также освободил от должности заместителя директора агентства Муртазо Хайдарзода.

Президент Таджикистана уволил главу Ходжента Маруфа Мухаммадзода в связи с переходом на другую работу. Его место занял бывший глава Гулистона Фирдавс Шарифзода.

На освободившуюся должность главы Гулистона назначен Бахтиёр Маджиди. Уволен глава Истаравшана Амирхон Курбонзода. На его место назначен Адхам Мамурзода.

Перестановки также прошли в управлении по защите государственных секретов при правительстве Таджикистане и комитете по архитектуре и строительству при правительстве.

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