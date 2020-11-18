Минск, , 14:18 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития завершит кредитование инфраструктурных проектов в Белоруссии и не будет финансировать новые проекты правительства постсоветской республики. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

«Призываем Белоруссию и далее выполнять все свои международные обязательства, — сказано в заявлении банка. — ЕБРР по-прежнему инвестирует в проекты частного сектора в Белоруссии, а кредитование государственных проектов мы уже не осуществляем в течение некоторого времени. Мы не рассматриваем новые суверенные проекты в стране».

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Как сообщает «Интерфакс», ЕБРР принял такое решение на фоне белорусской внутриполитической ситуации.

Накануне, 17 ноября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск приостановил диалог с Евросоюзом по правам человека «до тех пор, пока Европейский союз не примет решения об изменении политики Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, которые на данном этапе приняли решение заморозить программы сотрудничества с Белоруссией».

ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в белорусскую экономику. В 2019 году он инвестировал в белорусские проекты 400 млн евро, а с 1992 года — 3 млрд евро. Сейчас белорусский кредитный портфель банка насчитывает 137 проектов на 1 млрд евро. Среди них — финансирование реконструкции автодороги М3 и 12 мостов (259 млн евро).

Напомним, Евросоюз считает состоявшиеся в 2002 году президентские выборы в Белоруссии сфальсифицированными. Он отказал Александру Лукашенко в легитимности и осудил массовый полицейский террор в постсоветской республике, сопровождаемый пытками и убийствами.

Евросоюз оказал поддержку действующим на его территории группам прозападной белорусской оппозиции, которые призвали заблокировать поставки белорусских нефтепродуктов (основной белорусский экспортный товар в ЕС) и отключить белорусские банки от системы SWIFT. Также было принято решение расширить санкции ЕС в отношении официального Минска.

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