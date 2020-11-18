Баку, , 14:25 — REGNUM В «операциях по обеспечению безопасности» армян и азербайджанцев в Нагорном Карабахе будут принимать участие Россия и Турция. Об этом 18 ноября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время принятия верительных грамот у нового посла Нидерландов в Азербайджане Паулине Эйзема, его слова приводит агентство «Азертадж».

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Как напомнил азербайджанский лидер, страны региона поддержали трехстороннее заявление по Нагорному Карабаху и выразили ему свою поддержку.

«Двое из наших соседей — Россия и Турция — будут участвовать в операциях по обеспечению безопасности азербайджанцев и армян», — сказал Алиев, добавив, что, по его мнению, было бы справедливым, чтобы Нидерланды были на стороне Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее армянский посол в Нидерландах Тигран Балаян сообщил, что нидерландский парламент принял резолюции о введении индивидуальных санкций в отношении Алиева, его супруги Мехрибан Алиевой, а также в отношении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.