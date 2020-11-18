Ново-Огарево, Московская область, , 14:15 — REGNUM В России ситуация с эпидемией коронавируса остаётся сложной. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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"К сожалению, ситуация у нас складывается непросто», — заявил Путин.

«Так или иначе это всегда остаётся в последнее время в поле нашего внимания, в поле нашего зрения. Уделим сегодня этому особое внимание», — указал он.