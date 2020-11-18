18 Ноября
 
14:38

Кузнецов: ещё одна проблема, с которой сталкиваются люди, — это сложность с вызовом врача на дом.

14:35

Голикова назвала «рекордные» регионы по загруженности коечного фонда

В трёх регионах России загруженность коечного фонда достигла критических значений. Об этом 18 ноября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом.

14:35

Михаил Кузнецов: люди сталкиваются с резонансной проблемой дефицита лекарств в аптеках.

14:33

Голикова: масочный режим ввели все регионы России

Обязательное требование по ношению масок ввели на территории всех регионов России. Об этом 18 ноября заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с участием российского лидера Владимира Путина.

14:30

Голикова вновь призвала регионы выполнять противоэпидемические меры

Регионы должны более тщательно следовать рекомендациям по борьбе с коронавирусом. Об этом 18 ноября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом.

14:30

Голикова заявила о росте показателя заболеваемости COVID-19 в РФ в 2,5 раза

Суточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в России с начала октября увеличился в 2,5 раза. Об этом сегодня, 18 ноября, на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

14:29

Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране непростая.

14:26

Владимир Путин: глав регионов нужно не только ругать, им надо ещё и помогать.

14:25

Голикова назвала залог успеха для борьбы с коронавирусом в регионах

Строгий контроль за исполнением ограничительных мер приводит к менее напряжённой эпидемиологической ситуации в регионах. Об этом 18 ноября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом.

14:23

Голикова: в Чувашии, Орловской области и Севастополе занято более 95% коечного фонда.

14:23

От гриппа привито 60 млн человек. Охват прививками — 41%, подчеркнула Голикова.

14:22

Несмотря ни на что, ситуация остаётся контролируемой — Голикова об эпидемии

Ситуация с эпидемией коронавируса в России требует быстрых мер реагирования. Об этом 18 ноября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом.

14:19

Ситуация с коечным фондом в ряде регионов остаётся напряжённой — Голикова.

14:18

Татьяна Голикова призвала регионы со сложной ситуацией с коронавирусом принять в ближайшее время дополнительные меры безопасности.

14:16

Татьяна Голикова подчеркнула, что ситуация и в школах, и в вузах находится на контроле правительства и регионов.

14:15

Ситуация с коронавирусом складывается непросто — Путин

В России ситуация с эпидемией коронавируса остаётся сложной. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом.

14:14

Голикова: в 75 регионах введены ограничительные мероприятия для граждан 65+ и граждан с хроническими заболеваниями.

14:13

Масочный режим введен во всех регионах страны — Татьяна Голикова.

14:13

Владимир Путин: ситуация с коронавирусом у нас складывается непросто.