Кузнецов: ещё одна проблема, с которой сталкиваются люди, — это сложность с вызовом врача на дом.
Голикова назвала «рекордные» регионы по загруженности коечного фонда
В трёх регионах России загруженность коечного фонда достигла критических значений. Об этом 18 ноября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом.
Михаил Кузнецов: люди сталкиваются с резонансной проблемой дефицита лекарств в аптеках.
Голикова: масочный режим ввели все регионы России
Обязательное требование по ношению масок ввели на территории всех регионов России. Об этом 18 ноября заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с участием российского лидера Владимира Путина.
Голикова вновь призвала регионы выполнять противоэпидемические меры
Регионы должны более тщательно следовать рекомендациям по борьбе с коронавирусом. Об этом 18 ноября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом.
Голикова заявила о росте показателя заболеваемости COVID-19 в РФ в 2,5 раза
Суточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в России с начала октября увеличился в 2,5 раза. Об этом сегодня, 18 ноября, на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране непростая.
Владимир Путин: глав регионов нужно не только ругать, им надо ещё и помогать.
Голикова назвала залог успеха для борьбы с коронавирусом в регионах
Строгий контроль за исполнением ограничительных мер приводит к менее напряжённой эпидемиологической ситуации в регионах. Об этом 18 ноября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом.
Голикова: в Чувашии, Орловской области и Севастополе занято более 95% коечного фонда.
От гриппа привито 60 млн человек. Охват прививками — 41%, подчеркнула Голикова.
Несмотря ни на что, ситуация остаётся контролируемой — Голикова об эпидемии
Ситуация с эпидемией коронавируса в России требует быстрых мер реагирования. Об этом 18 ноября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом.
Ситуация с коечным фондом в ряде регионов остаётся напряжённой — Голикова.
Татьяна Голикова призвала регионы со сложной ситуацией с коронавирусом принять в ближайшее время дополнительные меры безопасности.
Татьяна Голикова подчеркнула, что ситуация и в школах, и в вузах находится на контроле правительства и регионов.
Ситуация с коронавирусом складывается непросто — Путин
В России ситуация с эпидемией коронавируса остаётся сложной. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом.
Голикова: в 75 регионах введены ограничительные мероприятия для граждан 65+ и граждан с хроническими заболеваниями.
Масочный режим введен во всех регионах страны — Татьяна Голикова.
Владимир Путин: ситуация с коронавирусом у нас складывается непросто.