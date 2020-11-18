Суточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в России с начала октября увеличился в 2,5 раза. Об этом сегодня, 18 ноября, на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.