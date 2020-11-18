Москва, , 14:05 — REGNUM Уход главы Мордовии Владимира Волкова симптоматичен, он цеплялся за власть, но показал свою управленческую неэффективность. Об этом ИА REGNUM заявил руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко.

Чиновники Иван Шилов © ИА REGNUM

«Закредитованные и недееспособные в плане борьбы с COVID-19 регионы ограничены в ресурсах и не способны проводить активную антиковидную политику. Длинное плечо согласований с Центром затрудняет и без того сложную задачу. Думаю, сейчас желание уйти в отставку есть не только у Волкова, но и у целого ряда других губернаторов.

Дмитрий Михайличенко Возможно, сейчас администрации президента России целесообразно взбодрить губернаторский корпус, и отставки в ближайшее время еще будут».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Мордовии Владимир Волков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о досрочной отставке. Об этом говорится в обращении Волкова к жителям республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Читайте также: Глава Мордовии попросил Путина об отставке