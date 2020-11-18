Москва, 18 ноября 2020, 14:05 — REGNUM Уход главы Мордовии Владимира Волкова симптоматичен, он цеплялся за власть, но показал свою управленческую неэффективность. Об этом ИА REGNUM заявил руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Мордовии Владимир Волков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о досрочной отставке. Об этом говорится в обращении Волкова к жителям республики.
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