Ереван, , 14:06 — REGNUM Бывший глава армянской Службы национальной безопасности (СНБ) Артур Ванецян перед оппозиционным митингом снова вызван в Специальную следственную службу страны. Об этом 18 ноября сообщил член возглавляемой Ванецяном партии «Родина» Бабкен Арутюнян на своей странице в соцсети Facebook.

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«Ванецян вновь приглашен в Специальную следственную службу сегодня в 16.00 (15.00 мск). Его вызывают в разные силовые структуры во время проведения митингов с одной целью — помешать его участию и выступлению в акциях», — говорится в сообщении Арутюняна.

Кроме того, бывший вице-спикер парламента республики, член исполнительного органа Республиканской партии Эдуард Шармазанов сообщил на своей странице в Facebook, что его также выхвали в Специальную следственную службу и подчеркнул, что он не согласен с тем, что его обвиняют в организации незаконных собраний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва рассчитывает, что протесты в Армении не приведут к дестабилизации обстановки в Нагорном Карабахе.