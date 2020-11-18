Киев, 18 ноября 2020, 14:04 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) и Украина достигли «полного согласия» по поводу пересмотра программы кредитования. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева 18 ноября на своей странице в социальной сети Twitter.
Сообщение появилось после разговора Георгиевой с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщили в пресс-службе президента Украины, Зеленский поблагодарил директора-распорядителя МВФ за увеличение транша до $2,1 млрд.
Напомним, ранее украинский экономист Сергей Фурса отметил, что Украина добивается даже не получения очередного денежного транша от МВФ, а согласия прислать миссию фонда в Киев.
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