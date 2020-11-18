Киев, , 14:04 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) и Украина достигли «полного согласия» по поводу пересмотра программы кредитования. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева 18 ноября на своей странице в социальной сети Twitter.

Сообщение появилось после разговора Георгиевой с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Конструктивный звонок президенту Украины Зеленскому о реализации программы МВФ, независимости центрального банка и усилиях по борьбе с коррупцией. Полное согласие по необходимым для пересмотра программы действиям», — написала она.

Как сообщили в пресс-службе президента Украины, Зеленский поблагодарил директора-распорядителя МВФ за увеличение транша до $2,1 млрд.

«Я благодарен вам и команде Фонда за принятие решения об увеличении первого транша в рамках программы stand-by до $2,1 млрд, что позволило нам нормально пройти этот период и профинансировать расходы на медицину, социальные программы и финансовые обязательства», — заявил президент Украины.

Напомним, ранее украинский экономист Сергей Фурса отметил, что Украина добивается даже не получения очередного денежного транша от МВФ, а согласия прислать миссию фонда в Киев.

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