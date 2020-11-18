Москва, , 13:49 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о хранении агрохимикатов в портах, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Разрешается в границах водоохранных зон хранение агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускается при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов, следует из поправок.

Кроме того, разрешается хранение агрохимикатов в границах прибрежных защитных полос в специализированных хранилищах, введенных в эксплуатацию до 1 января 2013 года и расположенных на территориях морских портов, при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

Законопроект вызвал общественный резонанс. В июле было принято решение о создании рабочей группы по доработке законопроекта, разрешающего хранение агрохимикатов в портах в 50-и метрах от морей с участием представителей ФСБ и структур, отвечающих за экономическую безопасность.

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