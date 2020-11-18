Манила, , 13:48 — REGNUM Решение о введении на филиппинском острове Лоусон после прохождения по его территории серии тайфунов принял президент Филиппин Родриго Дутерте. Об этом 18 ноября сообщает местное информационное агентство PNA.

«Прошлой ночью я подписал официальное объявление (о введении режима чрезвычайного положения)», — заявил филиппинский президент.

Также уточняется, что такое решение было принято главой островного государства по предложению Национального совета Филиппин по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).

Кроме того, отмечается, что общий ущерб инфраструктуры и сельского хозяйства от тайфуна «Молаве» на Филиппинах составил $87,4 млн, от тайфуна «Ролли» — $371 млн и от тайфуна «Вамко» — $51,8 млн.

При этом добавляется, что введённый на острове Лоусон режим бедствия будет способствовать тому, что правительство страны сможет более эффективно организовывать спасательные операции в таком регионе, оказывать гуманитарную помощь пострадавшему от удара стихии населению и контролировать в этих регионах цены на продукты первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате вызванных прохождением ураганом «Йота» наводнений и оползней в карибском регионе погибли как минимум 12 человек.